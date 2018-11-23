Включение плотоядных косаток в Красную книгу помогло бы решить вопрос с запретом на их вывоз за пределы России, сообщил журналистам глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, информирует DEITA.RU.

По данным экспертов, в вольерах содержатся и плотоядные косатки.

"Решение относительно запретов на отлов косаток принимает не Минприроды. Это должна быть консолидированная позиция многих ведомств, в том числе Росрыболовства. Мы рассматриваем включение плотоядной косатки в Красную книгу", - приводит слова Кобылкина "Интерфакс".



«Китовая тюрьма» – это бывший центр адаптации морских млекопитающих «ТИНРО-Центр» в бухте Средняя Приморского края, который обнесен забором с камерами наблюдения по периметру. Там содержатся 11 косаток и 90 белух, которые были отловлены с лета по осень 2018 года несколькими частными компаниями.



Михаил Грач