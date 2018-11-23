В одной из московских больниц скончался актер театра и кино Александр Зоточкин, сообщает DEITA.RU.

Зоточкин скончался в возрасте 34 лет. Он окончил актерский факультет театрального института в Ярославле и с 2007 по 2013 годы играл в калужских театрах – в 2007 он выступал в Калужском ТЮЗе, а с 2008 по 2013 – в Калужском драматическом театре, пишет РИА ФАН.

Актер снимался в таких фильмах, как «ОСА», «Косатка», «Кино про Алексеева», «Временщик», «Неравный брак», «Шериф».



По предварительной информации, похороны актера пройдут в городе Моршанск Тамбовской области. Другие детали, связанные с кончиной Александра Зоточкина, пока не разглашаются.



Таисия Масина