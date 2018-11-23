Российское правительство перенесло серийное производство самолетов МС-21 на год из-за введённых США санкций, сообщает DEITA.RU.

Об этом рассказал СМИ глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Раннее сообщалось, что Россия планирует выпускать до 70 таких лайнеров в год.

Формально сроки серийного производства лайнеров МС-21 будут сдвинуты на год - до конца 2020 года. Потом, считают эксперты, нас ждёт заморозка сроков. Но пришли санкции, в том числе в отношении российской компании «Аэрокомпозит»: США прекратили поставку в Россию композитных материалов, необходимых для крыльев МС-21. Россия такими технологиями не обладает.

По словам Чемезова, российские авиастроители вынуждены перейти на отечественные материалы: по предположениям специалистов, под последними подразумевается простейший сплав металлов:

«В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности «Росатом» уже есть», — заявил глава "Ростеха".

Вынужденный поиск компонентов, по его словам, привел к сдвигу запуска МС-21 в серию. «Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется где-то к концу 2020 года», - пообещал Сергей Чемезов.

Андрей Горюнов