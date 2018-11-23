В Калининском районе города Новосибирск во время любительского матча в хоккей, проходившего в ЛДС «Родник», скончался 55-летний хоккеист. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По информации СК, по данному факту организовано проведение уголовно-процессуальной проверки. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ТАСС, мужчина умер в ходе встречи между любительскими командами «Ударник» и «Титаны».

Михаил Грач