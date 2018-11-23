В израильском театре "Гешер" пройдет премьера спектакля "Лолита/Жанна Д'Арк". И главная роль отведена антропоморфному девушке-роботу из России, сообщает DEITA.RU.

Отмечается, что спектакль предложит новый взгляд на отношения между полами, правосудие и любовь. И на то, нужна ли женщине "броня", чтобы выжить в мужском мире.

Робота создали в России. Его прототипом стал робот-промоутер KIKI, который может самостоятельно передвигаться и вести диалог. Рост искусственной Жанны Д'Арк - 160 сантиметров, вес - 80 килограммов



Ирина Петрова