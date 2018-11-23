Instagram-блогер из Якутии заплатит 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет «Якутия 24».

Якутский городской суд удовлетворил иск к Instagram-блогеру Анжеле Власовой, которая в одном из торговых центров города «подвергла публичному оскорблению и унижению истца». При этом все свои действия девушка снимала на телефон, а позднее выложила себе на страницу.

Отмечается, что это не первый штраф Анжелы Власовой. Правда, ранее она отделывалась небольшими суммами, от 500 рублей до двух тысяч.

Екатерина Брязгунова