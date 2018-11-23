Российского туриста зарезали на отдыхе в Эквадоре, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Эквадоре Андрей Алексеев, мужчина скончался от ножевых ранений, полученных во время ограбления в Кито.

Приехав с женой отдохнуть на несколько недель, он вышел вечером прогуляться. На супружескую пару напали четверо. Полиция приехала на место происшествия в течение 5 минут, раненого доставили в больницу, но врачи ничем не с могли помочь россиянину - он скончался.

По горячим следам, сообщает посольство, удалось поймать троих из четырех нападавших. Четвертый, заверяет полиция, будет пойман в ближайшее время.

Отмечается, что район, где произошло преступление - историческая часть Кито - нельзя назвать благополучным, несмотря на большое количество полицейских.

Таисия Масина