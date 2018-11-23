Федеральная таможенная служба России предложила расширить список санкционных продуктов, сообщает DEITA.RU.

ФТС направила в Минсельхоз России письмо с предложением включить в список продовольственного эмбарго все товары ряда групп товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Российские таможенники предлагают запретить ввоз живых животных (за исключением чистопородных племенных животных), мяса и пищевых мясных субпродуктов, рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, молочной продукции, яиц птиц, натурального меда, овощей, некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов, съедобных фруктов и орехов, а также продуктов переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений.

Продовольственное эмбарго стало ответом на санкции против России, которые в 2014 году ввели некоторые страны на фоне референдума в Крыму и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Под запрет попали мясо, овощи, фрукты, молочная продукция, а также колбасы, рыба и морепродукты. В настоящее время продуктовые санкции продлены до 31 декабря 2019 года.

Дмитрий Санников

