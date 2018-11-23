В 2018 году в стране впервые за шесть лет сократилось число выявленных ВИЧ-заболеваний, сообщает DEITA.RU со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Официально было зарегистрировано 86,5 тысяч пациентов с таким диагнозом, что на 2,1 тысячу меньше, чем годом ранее. В целом, по состоянию на осень прошлого года вирусом иммунодефицита человека заражены более 1,3 миллиона россиян.

Ранее сообщалось, что комиссия российского правительства одобрила законопроект, согласно которому люди с инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекцией и гепатитом С, смогут усыновить ребенка.

Михаил Грач