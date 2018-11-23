По данным агентства Bloomberg, Россия оказалась в конце рейтинга доступности наркотиков в странах мира, сообщает DEITA.RU.

Специалисты вычислили стоимость "стандартного набора грехов", в котором оказались грамм опиоидов, грамм кокаина, грамм марихуаны и грамм амфетамина. Затем его стоимость сравнили со средним доходом на душу населения, который рассчитывается как 1/52 часть ВВП на душу населения за 2018 год.

Исследование показало, что самую верхнюю строчку занимает Люксембург, затем идут Нидерланды и Уругвай - там такая "покупка" более доступна. Труднее всего купить наркотики в России, Японии и Китае. Всего в рейтинге зафиксировано 50 стран.

Ирина Петрова