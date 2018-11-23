В рейтинге стран с развивающимися рынками, которое составлено агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций, сообщает DEITA.RU

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: рост ВВП в 2018 и 2019 годах, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций. Россия оказалась на второй строчке

Обошла Россию только Малайзия - ее совокупный балл - 2,55. На третьем месте с довольно большим отрывом (совокупный балл - 1,39) - Китай.

Ирина Петрова