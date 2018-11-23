Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС), сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Ведомости".

Отмечается, что цифровой профиль с согласия владельца позволит использовать достоверные данные о нем на коммерческой основе. По словам представителя ЦБ, это поможет бизнесу снизить операционные расходы, а гражданам — получить услугу быстрее и дешевле.

Михаил Грач