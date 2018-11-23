В России могут ввести систему контроля планшетов и телефонов по идентификационному номеру (IMEI), сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона подготовили в Совете Федерации.

Данная мера необходима в первую очередь для того, чтобы операторы не могли регистрировать краденные устройства. То есть, согласно документу, им будет предложено подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенными IMEI.

Похищенным и утраченным смартфонам и одинаковым номерам планируется приостанавливать связь. Данный законопроект планируется внести на рассмотрение в Государственную думу в ближайшее время.

Екатерина Брязгунова