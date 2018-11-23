Эксперты Роскачества накануне Дня защитника Отечества подготовили рекомендации по выбору коньяка, сообщает DEITA.RU.

При выборе алкогольного напитка необходимо обращать внимание на наличие полной информации на русском языке на этикетке и контрэтикетке (наименование, объем, даты производства, адрес производителя). Любые нарушения и небрежность в этой области должны насторожить, предупреждают в Роскачестве.

Специалисты напоминают, что минимальная цена за пол-литра коньяка установлена на уровне 388 рублей, однако купить достойный продукт дешевле, чем за 500 рублей, может быть проблематично. Наименьший риск столкнуться с подделкой будет в специализированных фирменных магазинах.

Михаил Грач