Большинство россиян — 62 процента — не верят, что в стране можно вести честный бизнес. Чуть больше трети — 34 процента — настроены более оптимистично в этом вопросе. Такие выводы сделал ВЦИОМ, сообщает DEITA.RU.

Тем не менее, граждане хорошо относятся к самим предпринимателям: дружелюбно высказались 89 процентов опрошенных, только 6 процентов думают о бизнесменах плохо.

Основными препятствиями для развития своего дела россияне посчитали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты.

Михаил Грач