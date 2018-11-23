День 6.

Корреспондент DEITA.RU продолжает своё путешествие по Юго-Восточной Азии. Сегодня он прибыл во Вьетнам и докажет, что эта страна для русских - не только прекрасный курорт, но и место с богатой историей, культурой и гастрономическим разнообразием.

Рейс из Манилы задержали на час, мы прибыли в Ханой, столицу Вьетнама, в 2 часа ночи. В это время добираться до города дорого - только на такси. Мы решили провести ночь в аэропорту, там комфортабельные мягкие сидения и WI-FI. За ночь продумали дальнейший маршрут по Вьетнаму, забронировали хостел в Ханое и поспали.





Общественный транспорт начал ходить, аэропорт ожил, мы отправились в центр на автобусе (остановка напротив отметки F2, справа от выхода из аэропорта). С нами ехали ещё несколько русских, мы посмотрели оффлайн карту и выскочили раньше - ближе к хостелу. Быстро заселились, скинули вещи, взяли бесплатные карты, на которых обозначены основные достопримечательности Ханоя, и отправились гулять по столице.

Город словно вымер, многие магазины, заведения и учреждения были закрыты, а всё потому что в стране празднуют Новый год. Если сравнить со столицей Филиппин, город показался безлюдным и тихим, основную часть транспорта на улицах составляют мопеды и мотоциклы. Однако наши новые знакомые из хостела сказали, что видимость обманчива. В будние дни в столице опасно переходить дорогу, очень шумно и многолюдно. А сейчас, в дни праздников, дорожное движение очень организованно.





Город Ханой славится обилием древних сооружений, это сердце Вьетнама, здесь есть обширный туристический район, который можно посмотреть за один день, как мы и планировали. Но судьба распорядилась по-другому.

Сначала мы отправились к озеру Возвращенного Меча (Hoan Kiem Lake), оно входит в топ главных достопримечательностей, с ним связана давняя легенда о вьетнамском императоре Ле Лой и его волшебном мече, который забрала в морскую пучину огромная черепаха. В середине озера расположена Башня той самой черепахи. Здесь же расположился Мост Хук, или как его называют Мост утреннего солнечного света. Этот ярко-красный деревянный мост уже давно стал визитной карточкой Ханоя. Погода приветливой не оказалась, кажется, до нашего приезда прошли обильные дожди.





Следом мы отправились в Старый Квартал или «Квартал 36 улиц», который находится рядом с озером «меча». Слово Hang есть в названии каждой из улиц, в переводе означает «товар». Есть самые разные улочки – шелковые, драгоценные, овощные, обувные и прочие. По названию легко можно определить, на какой жили и чем торговали ремесленники. В настоящее же время на них торгуют абсолютно всем, практически без привязки к конкретной улице.





Из-за Нового года, помимо магазинов и торговых лавок, закрыты музеи. Единственное место, куда мы смогли попасть – городская тюрьма. Опять воспользовались студенческими и взяли билеты в 2 раза дешевле. Тюремные камеры и казематы сохранены в том виде, в котором они были во времена французских колонизаторов. Подробно описаны истории знаменитых заключенных. В блоке смертников стоит гильотина, на которой казнили вьетнамских борцов за свободу. Жутковатая атмосфера, но посетить стоит. Небольшая справка: во второй половине XIX века Франция начала колонизировать Восточный Индокитай. В период с 1858 по 1884 годы эта страна покорила территорию Вьетнама, разделенного на колонию Кохинхина и протектораты Аннам и Тонкин. Поэтому заключённые в этой тюрьме карались по французским законам.





Возвращаемся в настоящее, целый день в городе на каждом шагу продавались воздушные шары с гелием. Оставалось только удивляться, как маленькие хрупкие девушки тащат такие охапки. Я начала снимать видео, в это время к нам подскочил американец: "Эмэйзин, эмейзин! Вы это видели?". Мы поболтали с этим мужчиной, он сказал, что был во Вьетнаме 20 лет назад, и с тех пор страна сильно изменилась, теперь здесь полно зарубежных брендов, дорогих магазинов, отдыха для любого кармана. Сам мужчина из Калифорнии, я рассказала историю, как в Маниле нас перепутали с калифорнийцами. Он показал на бороду Вани и наш внешний вид. «Неудивительно, вы такие же классные. Заметили, как мы легко болтаем? Неважно, что там происходит у Трампа с Путиным, согласитесь? У политиков свои проблемы, у нас всё отлично, мы путешествуем и наслаждаемся жизнью». Я не могла с ним не согласиться.





Улыбки до ушей. Можно идти в ещё один туристический must see для русского – парк Ленина, в котором действительно установлен монумент Владимира Ильича, который указывает в сторону светлого будущего. Жизнь здесь кипит, детишки играют в футбол, есть прокат детских авто и огромное количество клумб и цветов. Так и стоит среди них соратник Хо Ши Мина на фоне пальм, как в городе Адлер.





Далее идём в сторону главной и исторически значимой площади Хо Ши Мина, туда, где расположен его мавзолей, охраняемый парнишками в форме, которые, к слову, не против фотографирования. На подходе к площади ваши сумки сканируют, придется пройти через металлоискатель.

Следующее место, куда мы отправились, считается нетипичным для туристов в Ханое, однако в праздничный день большинство людей на этой улочке с трущобами оказались именно туристами. Улица тянется прямо вдоль железной дороги, где буквально в метре от рельсов играют маленькие дети, а их матери стирают пелёнки или готовят еду. Мы долго шли вдоль железнодорожных путей и наткнулись на новогоднюю ярмарку.

Побродив по окрестностям, вернулись в наш район, уже начало темнеть, и улицы разительно оживились. Мы попробовали уличную еду, к слову, креветки оказались не настоящими, а скорее похожими на тесто с заменителями вкуса. Шариков, новогодних иллюминаций и атрибутов – тьма, и такое же количество европейцев на улице!





Ошибочно считать, что во Вьетнаме встречают китайский Новый год. В этой стране отмечают свое торжество, которое имеет массу отличий, начиная от названий и заканчивая традициями. Здесь Новый год называют «Тет» или иначе «Тет нгуен дан», что на русском звучит как «праздник первого утра». Он означает приход весны и считается самым важным торжеством в году. Ещё одно отличие: во вьетнамском календаре вместо «кролика» имеется «кот», а вместо «быка» — «буйвол».

Тет — семейный праздник, люди стараются вернуться из путешествий и встретить его с родственниками. Детям дарят красные конверты с деньгами и одежду, взамен дети желают старикам долголетия. На улицах мы часто встречали людей, которые жгут кипы денег, поддельных, конечно же - мы решили, что это ритуал для привлечения в дом богатства. А ещё перед многими домами, учреждениями и хостелами выставляют мандариновые деревья, праздник не обходится без кумкватов и веток персиковых и абрикосовых деревьев. Роль новогодней елки из года в год выполняет бамбук. Прямо во дворе своих домов его ствол украшают красной бумагой, символизирующей достаток и процветание, нам встречались и огромные мандариновые деревья, украшенные гирляндами.





Тет делится на несколько этапов: Татньен – это начальный период Нового года во Вьетнаме, который длится около двух недель. В эти дни вьетнамцы украшают свои жилища, покупают подарки. Домашние алтари подвергаются чистке и обновлению подношений. Зяотхыа - последний день перед Новым годом. Дети наряжаются в купленные обновки, приветствуют родителей, а в ответ получают в качестве презента красные конвертики с деньгами. В Зяотхыа принято ходить в гости друг к другу, но исключительно по приглашению. Вьетнамцы стараются первыми позвать своих успешных друзей и знакомых, так как считается, что они на весь год принесут удачу в делах. Вечером улицы кишат гуляками, счастливыми и праздными людьми, многие кафе, клубы и бары открыты. Мы же купили на улице лимонад из свежих фруктов, посмотрели салют и отправились в хостел набираться сил.

Траты: 35000 донгов- билет на автобус из аэропорта до центра на одного, 100000 донгов – обед из двух блюд, 15 000 донгов – студенческий билет в окрестности тюрьмы, 30000 – тот же билет по полной стоимости, 25.000 – три напитка, сделанных во Вьетнаме, магазин 7 eleven, 15000 – один шашлычок на улице (купили 4 штуки), 77000 донг – проживание в хостел на одного, 15000 донг – лимонад на улице из свежих фруктов.

Александра Чистик