Накануне Дня защитника Отечества корреспонденты DEITA.RU вышли на улицы Владивостока, чтобы выяснить у мужчин, что они предпримут в первую очередь, если завтра внезапно начнется война с участием России. Готовы ли российские мужчины встать под ружье для защиты родины - такой вопрос агентство задаёт жителям города второй год подряд. И надо отметить, что на этот раз желающих значительно поубавилось.

«Сложный вопрос, на самом деле. Если боевые действия будут нести оборонительный характер, если на нас нападут извне - конечно, я останусь защищать свой дом. Если наше руководство ввяжется в какой-то зарубежный конфликт и объявит всеобщую мобилизацию, то я не хочу погибать за личные интересы правителей - заберу своих близких и попытаюсь перевезти в более безопасное место. Но самое сложное - если начнется какая-нибудь гражданская война внутри страны. В этом случае я не знаю, как поступать», - объяснил свою позицию мужчина средних лет в темном пальто.

Вопрос «Если начнется война, что будете делать?» многих людей вгоняет в ступор. Несколько из них, поднимая брови и отмахиваясь, несколько испуганно стараются уйти от общения с журналистами. Таких людей около 20% от общего количества респондентов.

Настроение бросить все, собрать пожитки и уехать оказалось характерно для молодых людей возрастом от 18 до 25 лет.

«Я работаю программистом, у меня имеются международные награды и призы, но видя, что происходит вокруг, мне и без войны отсюда хочется сбежать. Я не хочу защищать страну, погибать за какие-то эфемерные идеалы. Всё, что мне нужно, чтобы семья жила в достатке, комфорте и ни в чем не нуждалась. И чтобы ее не пугали войной на протяжении 20-30 лет. А в каком государстве - вообще не имеет значения», - поделился мыслями молодой IT-специалист Виктор.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлогодним опросом, где количество потенциальных защитников Родины зашкаливало (около 95% тогда заявили о готовности встать на защиту страны), в этом году ситуация резко ухудшилась. Статистика показала, что около 60% людей от 18 до 30 лет предпочитают собрать свой скарб, взять под мышку детей, родителей, других родственников и покинуть пределы России в поисках лучшей доли в случае, если начнутся военные действия против России.

Среди старшего поколения взгляды на этот вопрос более консервативны - мужчины от 45 до 60 лет в подавляющем большинстве заявляют, что останутся защищать свою землю, потому что бежать им, по большому счету, некуда.

При этом 40% респондентов разных возрастов отказались убегать за кордон во время военных действий, даже несмотря на недовольство внутренней политикой государства.

«Если кто-то хочет отобрать у тебя что-то, не важно - землю, дом или телефон где-то на улице, неужели ты не будешь сопротивляться? Неужели не вступишься за своих родных и близких. В таком случае какой ты мужчина? Обыкновенный предатель», — ответил водитель Александр.

Напомним, что 23 февраля отмечают День защитника Отечества — праздник, по традиции которого поздравляют всех мужчин от младенцев и до пожилых, а также женщин, которые имеют отношение к военной службе.

Максим Низкодубов