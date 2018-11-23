Названы самые популярные направления для экскурсионного туризма среди жителей России, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным "Турстата", Санкт-Петербург оказался в лидерах данного рейтинга - туда готовы отправиться 30% туристов. Москва и Подмосковье заняли вторую строчку рейтинга - 15%, а на третьем и четвертом месте оказались Тульская и Ярославская области - 11 %.

В рейтинге оказались и Вологодская, Ленинградская, Калининградская и Владимирская области, за них проголосовали по 4 процента опрошенных.



Ранее DEITA.RU рассказывало, о том, что россияне выбрали лучший для жизни город России.

Ирина Петрова