В России нашли способ решения проблемы так называемого зарплатного рабства, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона будет подготовлен в течение 2019 года.

По словам председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолия Аксакова, сегодня каждый работающий гражданин России имеет право выбирать кредитную организацию. Однако далеко не все предприятия идут навстречу своим специалистам.

В связи с этим, было принято решение разбираться с зарплатным рабством не только технологически, но и законодательно. То есть все права работников должны быть закреплены законом.

На данный момент одним из главных решений называют систему быстрых платежей Центробанка, запущенную в конце января. Платформа рассчитана на то, что переводы между клиентами разных финансовых организаций можно осуществить по номеру телефона.

Екатерина Брязгунова