Штрафовать пассажиров поездов за грязные носки предложил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает DEITA.RU

Депутат отметил, что "грязные носочки у пассажиров беспокоят всех, кто проезжает в плацкарте". Парламентарий привел в качестве аргумента опыт других стран, где за такое полагается штраф, пишет РГ.

Инициативой депутата возмущены простые россияне: И за не чищеные зубы, тысяч так 5 штрафу" ,"Гениальное решение! Мне вот интересно, а как они будут выявлять эти грязные носки, нюхать будут?", "Ну если сам будет ходить на запах проверять, то я не пожалел бы денег на штраф" ,"Вы вначале сделайте, чтобы поезда были комфортными, чистыми и соответствующими всем новым требованиям".

Таисия Масина