Уровень зарплаты не устраивает 19 процентов россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на исследование Rabota.ru.

В то же время большинство жителей страны устраивает график работы, таких оказалось 43 процента. Другим положительным фактором стала стабильность компании (40 процентов), третьим — расположение работы, его отметили 36 процентов опрошенных.

30 процентов людей выразили недовольство соцпакетом.

Отметим, по оценке Росстата, падение реальных доходов россиян по итогам 2018-го составило 0,2 процента. Последний раз реальные доходы россиян росли в 2013 году, тогда они поднялись на четыре процента



Михаил Грач