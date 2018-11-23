В субботу, 8 декабря, москвич выстрелил в компанию, распивающую алкогольные напитки в подъезде дома, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, зафиксировали в одном из домов на Алтуфьевском шоссе в 6 часов 30 минут по местному времени. Мужчина во время конфликта с четырьмя людьми, которые распивали алкоголь в подъезде, устроил стрельбу из травматического пистолета.

Один человек получил травмы, его незамедлительно госпитализировали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Екатерина Брязгунова