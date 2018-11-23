Крупнейшие торговые сети России предупредили о возможных проблемах с поставками молочных и кисломолочных продуктов. Об этом говорится в обращении Ассоциации компаний розничной торговли к Министерству экономического развития России, передает DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Проблемы могут возникнуть из-за вступления с 1 июля в силу приказа Минсельхоза с новыми ветеринарными нормами.

Согласно им, перечень продукции, на которую должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы, существенно расширят. В частности, это коснется пакетированных молочных продуктов.

Михаил Грач