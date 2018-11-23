В России снизилось число бронирований авиабилетов, сообщает DEITA.RU.

По данным сервиса поиска билетов Aviasales, количество броней авиабилетов в середине февраля в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом упало на 5%. Всему виной рост цен на авиабилеты.

Отметим, что по прогнозам участников рынка, цены на авиабилеты с начала 2019 года вырастут минимум на 5–7%. Ожидается, что удорожание авиаперевозок будет происходить в течение всего года. Крупнейшие билетные агрегаторы отмечают, что особенно заметно вырастут цены на зарубежные перелеты.

Но в среднем подорожание перевозок по различным авианаправлениям, в том числе международным, может составить от 4% до 25%. Впрочем, уже сейчас многие россияне вынуждены отказываться от отдыха на заграничных курортах в пользу отечественных маршрутов - чаще всего это Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. По данным билетного агрегатора Aviasales, доля «домашних» рейсов в общем числе бронирований достигла 82%.

Андрей Горюнов