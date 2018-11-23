Рекордный за последние шесть лет рост российского ВВП на 2,3 процента является исключением из правил и едва ли получит развитие, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».

«Можно однозначно сказать, что такая большая цифра — это точно разовая история, а не повышение долгосрочного потенциального роста. Уже в 2019 году мы увидим замедление темпов роста», — сказал глава Минэкономразвития Орешкин.

В начале февраля подчиняющийся Минэкономразвития Росстат отчитался о росте ВВП по итогам 2018 года на 2,3 процента. Экономисты раскритиковали ведомство за неправильную методику подсчета.



Михаил Грач