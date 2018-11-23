Во Владивостоке будут благоустроены дорога к филиалу поликлиники № 6 по ул. Сахалинская, 57 и проезд к Краевому наркологическому диспансеру по ул. Станюковича, 53, сообщили DEITA.RU в городской администрации.

Аукцион в электронной форме состоится в начале марта, после чего будет заключён муниципальный контракт и начнутся ремонтные работы.

В ходе ремонта будут установлены новые бордюры, устроено новое дорожное полотно с заменой основания и заменой люков и решёток инженерных сетей, а также отремонтированы тротуары. Согласно документации работы по ремонту должны завершиться до конца августа.

Михаил Грач