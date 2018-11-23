На Сахалине в рамках Года театра пройдет серия тематических мероприятий, сообщает DEITA.RU.

Напомним, указом президента России 2019 год объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений. Сделано это и для того, чтобы лучшие образцы театрального искусства стали доступны для жителей разных городов страны. Мероприятия, организованные в рамках Года, охватят все регионы России.

Исключением не станет и Сахалинская область. Так, Сахалинский театр кукол в рамках Года проведет первый Рождественский фестиваль театров кукол, примет участие в фестивале в Токио, осуществит обменные гастроли с Московским театром кукол и Гродненским областным театром кукол (Республика Беларусь). И, по словам представителей театра, поедет с гастрольным туром по городам и поселкам Сахалина и Курил — представит три премьеры.

Сахалинский театр кукол был создан в 1981 году. Он быстро вышел на международный уровень, получив признание коллег, критиков и, самое главное, зрителей. Сегодня это один их культурных брендов островного региона. Ежегодно на двух сценах театра проходят более 400 показов, которые посещают порядка 50 000 зрителей в год.

В своей творческой деятельности островные кукольники стремятся поддержать традиции классического театра кукол и создавать современное театральное пространство. В театре ставятся постановки известных мастеров режиссуры из России и зарубежья: Станислава Железкина, Бориса Константинова, Эрдэни Жалцанова, Петру Вуткэрэу, Олега Жюгжды. Дважды спектакли Сахалинского театра кукол вошли в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая Маска» (спектакль «Песнь Ых-мифа» в постановке Э. Жалцанова в 2015 году, спектакль «Дракула» в постановке О. Жюгжды в 2017 году).

Ирина Бочанцева