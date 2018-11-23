Западные СМИ назвали русских хакеров самыми быстрыми в мире. Они могут взломать любую систему в 8 раз быстрее самых ближайших конкурентов, говорится в отчёте CrowdStrike, сообщает DEITA.RU.

В документе говорится, что русским хакер достаточно 20 минут для взлома даже самых мощных и защищенных компьютерных систем. При этом, пишет Царьград, хакерам из КНДР на то же самое требуется 2 часа, а иранским и китайским - 4 часа.

"Мальчики и девочки Путина лучшие в мире в вопросе кибератак", - пишет британский портал Computing.co.uk.



Напомним, что последние несколько лет "русские хакеры" стали практически мемом. Любые неприятности, сливы информации и прочее на Западе первым делом вешают именно на них. Наиболее часто их обвиняют во взломе выборов президента США и других стран, хотя ни одного доказательства этого никогда не было предъявлено общественности.



Таисия Масина