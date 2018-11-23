В 2019 году вступают в силу новые запреты для рыболовства, сообщает DEITA.RU.

Правительство окончательно определит нормы по вылову рыбы в каждом субъекте РФ. Определять допустимое количество улова будут не поштучно, а по весу. Предположительно, в центральных регионах будет действовать лимит в 5 килограммов. В Сибири и на Дальнем Востоке норма будет менее жёсткая — от 10 до 30 килограммов в сутки.

Например, в Алтайском крае можно будет выловить до 10 килограммов, в Ханты-Мансийске – до 30 килограммов в день. В районах крайнего севера ещё больше, так как у коренных народов рыболовство является основным жизненным промыслом. Возможно, такими мерами государство хочет привлечь рыбаков-любителей на Дальний Восток, который никак не может догнать по экономическим показателям остальные регионы страны.

Однако, как рыбаки-любители будут приезжать за уловом с западной части России – непонятно. Также в законе не упоминается про жителей центральных и западных субъектов, для которых рыбалка не просто хобби, а способ прокормить семью.

Юлия Моисеева