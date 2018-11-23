Мощный поток воздуха, в который попал пассажирский самолет британской авиакомпании Virgin Atlantic, вынудил воздушное судно развить немыслимую скорость, сообщает DEITA.RU.

По данным The Washington Post, скорость лайнера на тот момент превысила скорость звука и составила более 1280 километров в час. В связи с этим

самолет, летевший из Лос-Анджелеса в Лондон, прибыл в пункт назначения на 48 минут раньше запланированного времени.

Пассажиры, находившиеся в это время на борту, оказались под сильным впечатлением от произошедшего и не смогли сдержать своих эмоций, поделившись ими в соцсетях.

Тем временем президент России Владимир Путин в ходе посещения Казанского авиационного завода имени С.П.Горбунова кратко пообщался с рабочими предприятия. При этом глава государства предложил создать гражданскую версию нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин».

Таисия Масина