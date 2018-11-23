Арест с имущества бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева снят по решению Замоскворецкого районного суда Москвы, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о земельных участках, частных домовладениях, автомобилях, жилом доме, деньгах, находящихся на банковских счетах, денежных средствах, изъятых в ходе обысков, монет из драгоценных металлов, наручных часах, слитках из серебра и другом имуществе.

Просьба удовлетворена по причине того, что Улюкаев уже выплатил назначенный ему штраф в 130 миллионов рублей.

Напомним, бывшего главу Минэкономразвития задержали в ноябре 2016 года. По данным следствия, он намеревался получить взятку в два миллиона долларов за выданную положительную оценку, позволившую «Роснефти» купить госпакет акций «Башнефти». Экс-министра приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей.

На данный момент Улюкаев отбывает наказание в колонии под Тверью.



Как пишет РГ, на сегодняшний день Алексей Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.

Таисия Масина