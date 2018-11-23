Эксперты составили и опубликовали топ-10 лучших городов России для любителей шопинга, сообщает DEITA.RU.

Согласно мнению специалистов компании JLL, которая потрудилась над составлением рейтинга, ожидаемо первое и второе места своеобразного топ заняли Москва и Петербург.

«Города-лидеры отличают большая численность населения, высокая покупательная способность и значительное количество современных торговых центров, что и привлекает ритейлеров», – говорится в исследовании.



В пятерку мегаполисов, где любители шопинга могут развернуться по полной, также вошли крупнейший уральский город Екатеринбург и ставший не так давно «миллионником» Ростов-на-Дону, пишет РИА ФАН.



Замыкают «десятку» самых удобных для шопинга городов России Казань, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород и Уфа.



Таисия Масина