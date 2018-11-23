Федеральная таможенная служба начала использовать беспилотники для контроля ввоза в Россию санкционной продукции. Об этом агентству РИА Новости рассказал начальник главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Валерий Селезнев, информирует DEITA.RU.

Он пояснил, что ведомство с 2018 года привлекает авиацию Росгвардии, и с помощью дронов следит за проселочными дорогами, по которым перемещаются грузовики. Если транспортное средство ранее попадалось на перевозке запрещенных товаров, и было опознано с помощью беспилотника, то представители власти обратят на груз пристальное внимание.

Михаил Грач