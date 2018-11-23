В Приморье размещенная в интернете информация о том, что можно приобрести диагностическую карту автомобиля без фактического проведения осмотра, признана запрещенной, об этом DEITA.RU сообщили в региональной прокуратуре.

Выявлены факты размещения на нескольких интернет-страницах информации о возможности онлайн-заказа диагностической карты автомобиля, а также дистанционного «прохождения» техосмотра без фактического осмотра машины. Информацию на данных сайтам мог просмотреть любой желающий пользователь Сети.

В целях ограничения доступа к данным интернет-страницам предъявлены в суд 20 административных исковых заявлений о признании размещенной на них информации запрещенной.

Ранее прошла информация о том, что в России хотят ужесточить наказание за «липовый» техосмотр. Соответствующий законопроект предлагает обязательно проводить фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра.

Екатерина Брязгунова