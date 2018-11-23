За прошедшие выходные, 16 и 17 февраля, в Приморье потушены семь лесных пожаров. На утро понедельника, 18 февраля, действующих лесных пожаров в крае нет, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Семь пожаров были ликвидированы в воскресенье, 17 февраля. Три возгорания потушены в Ханкайском районе на территории Ильинского и Комиссаровского участковых лесничеств, по одному – в Уссурийском и Дальнегорском городских округах, Шкотовском и Надеждинском районах.

«На пожарах в выходные работали 68 сотрудников Приморской авиабазы и Приморского лесничества, 14 единиц техники», – сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.

На утро понедельника, 18 февраля, на территории Приморья, по данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», выявлено 70 тепловых аномалий. Всего с начала года на землях лесного фонда края зарегистрировано 60 лесных пожаров.

Михаил Грач