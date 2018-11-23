Жительница Фокино, покупая для своих домочадцев кусочек мясной буженины «Мясной ряд» в супермаркете «Самбери», не думала, что отравит им все семейство. По ее словам, именно после употребления мяса родственники почувствовали острое недомогание, вялость и тошноту, сообщает DEITA.RU.

Пострадавшая обвиняет руководство супермаркета «Самбери» в выкладке на прилавок просроченных продуктов, от которых члены ее семьи и она лично получили пищевое отравление. Еще одним предметом возмущения стала ценник товара со сроком годности, который, как выяснилось, был наклеен поверх другой этикетки, срок годности на которой истек несколько дней назад.





Напомним, это не первый случай отравления «просрочкой» для приморцев. Например, в конце января покупка сыра с «сюрпризом» в большекаменском ТЦ «Айсберг» чуть не обернулась для покупательницы неприятностями - оказалось, что продукт был просрочен почти на 2 месяца и был покрыт толстым слоем плесени.

Максим Низкодубов