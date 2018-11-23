За последнее десятилетие этот город изменился до неузнаваемости. Здесь часто проходят самые крупные спортивные соревнование всероссийского и международного масштаба. Этим летом город стал участником Чемпионата мира по футболу, здесь любят жевать эчпочмаки, чак-чак и слушать татарскую музыку. Узнали место? Подробней про столицу Республики Татарстан расскажет корреспондент DEITA.RU.





Салам, читатели DEITA.RU! Сегодня мы отправимся гулять по улицам Казани. Специально для вас мы составили два прогулочных маршрута, которые помогут вам сложить впечатление об этом городе, хорошенько нагуляться и набраться впечатлений не меньше, чем от путешествия за границей России.





Находиться в западной части страны и не добраться до Казани было бы очень стыдно для заядлых путешественников. Из Ульяновска мы добрались до Казани за несколько часов и заплатили в BlaBlaCar 300 рублей. Нас высадили прямо «в сердце» Казани, рядом с казанским кремлем и мечетью Кул-Шариф — визитной карточкой города. Хочется кричать от восторга, когда видишь такую мощь!





Этот город официально имеет статус третьей столицы России. Казань — это невероятная помесь традиционных татарских узоров, блюд и традиций с европейской архитектурой, мусульманской религией и русским менталитетом. Там просто красиво, с некоторых смотровых площадок хотелось кричать «вис из Америка», как объяснить ощущение, что ты находишься за пределами России? Да ведь у нас в стране полно городов, за которые не стыдно! Кто еще может похвастаться третьей столицей? Пора бы уже жителям России прозреть и понять, что у нас есть на что посмотреть и что показать.





Маршрут номер раз: Казанский кремль → Башня Сююмбике → Мечеть Кул-Шариф → Кремлевская Набережная → дворец Земледельцев → площадь Султан-Галиева → Музей национальной культуры → Кабинет министров → Большой концертный зал им. С. Сайдашева → Городская ратуша (Дворянское собрание) → Театральная площадь → Театр оперы и балета им. Джалиля → Евангелическо-лютеранская церковь → (По улице Лобачевского) Арка влюбленных → Улица кремлевская → Национальная библиотека (Дом Ушаковой) → Александровский пассаж → Чернояровский пассаж → Петропавловский собор → Национальный музей Республики Татарстан.





Не бойтесь количества точек на карте, все они находятся в шаговой доступности, начнем с центра третьей столицы России — Казанский Кремль.





Пусть он много раз перестроен, все равно хранит в себе многовековую историю со времен казанского ханства. Белоснежный кремль внесен в список наследия ЮНЕСКО. К нам подходят иностранные туристы и спрашивают, какие известные личности застыли в скульптурной композиции прямо на территории Кремля, мы честно говорим, что не знаем, стыдно, подходим поближе, но все наши предположения оказываются не верны. Эта фигура зодчих, тех, что построили этот кремль, а точнее восстановили. Вспоминайте историю России, во время правления Ивана Грозного наша страна заметно расширилась и к ней присоединились Казанское и Астраханское ханства, вспомнили? Так вот кремль в тот, 1552-й, год был полностью разрушен, и царь пригласил зодчих, которые строили собор Василия Блаженного. Новый казанский кремль вышел еще крупнее и безопасней.





Башня Сююмбике – это русская Пизанская башня, находится в пределах территории Кремля и ее называют «падающей», поскольку ее шпиль на два метра отклонился от вертикали. Это постройка XVII века, раньше в XI-XV столетиях на ее месте стояла деревянная башня. Одна из легенд о возникновении башни рассказывает о царице Сююмбике, к которой якобы сватался Иван Грозный. Царица была не согласна и поставила невыполнимое условие — если за семь дней он сможет возвести высокую башню, то браку быть. Царь справился, а Сююмбике сбросилась с этой башни вниз.





Мечеть Кул-Шариф — это главная мечеть Татарстана была возведена в период с 1996 по 2005 год на том месте, где ранее стояла самая прославленная мечеть Казанского Ханства. Современное здание представляет собой архитектурный шедевр из белого камня с небесно-голубыми куполами. Мечеть на удивление гармонично вписалась в ансамбль Казанского Кремля.





Посмотрели Кремль? Пора спускаться к воде, ведь здесь новехонькая и красивая набережная. Находится она на берегу реки Казанки и тянется от кремля до Национального культурного центра «Казань».

Отсюда можно увидеть центр семьи — казанский загс, построенный в виде большой чаши (по совместительству и смотровая площадка). Отличительной особенностью этой набереж ной являются оригинальные постройки в стиле ампир — Дворец земледельцев или Министерство сельского хозяйства РТ. Рядом с дворцом Земледельцев встречаем группу девушек на девичнике. Дамы фотографируются вокруг невесты на фоне огромного дерева, искусно созданного архитекторами в фасаде здания. Быть может такое фото невесты займет теперь место на родословном дереве молодой семьи.

Рядом с этим местом находятся три жилых дома в похожем стиле, отчего набережную не официального иногда называют «Дворцовой». Правда, они так и стоят незаселенными. Видимо, квартиры там дорогие, даже для Казани.

Комплекс построен в 2010 году в торжественном, монументальном и несколько помпезном стиле, люди говорят, что он чем-то напоминает австрийские и итальянские дворцы XVIII-XIX столетий. Ну да, можно сказать, что любителям старинной архитектуры здесь самое место, но для нас сооружения не выглядят постройками из прошлого. Это впечатляюще. Во время и после окончания строительства ансамбль подвергался критике за неуместность и недопустимость нахождения подобного здания рядом с историческими достопримечательностями. На проект было потрачено более 2 млрд рублей.





Площадь Султан-Галиева названа в честь мусульманского политического деятеля, члена РСДРП(б0), который был расстрелян 28 января 1940 года за «национал-уклонизм». На площади расположены следующие объекты:

Государственный Совет Республики Татарстан, Верховный Суд Республики Татарстан (Дворец Правосудия), Управление ФНС России по Республике Татарстан, Министерство финансов Республики Татарстан, Национальный культурный центр «Казань» c музеями национальной культуры и тысячелетия Казани, Дворцовый комплекс «Ренессанс».

«Ренессанс» построен в стиле дворцовой архитектуры XVIII века, с использованием таких декоративных элементов — это полуколонны, скульптуры, ниши, кованные элементы. Не только внешне дом стилизован под дворец XVIII века, но и внутри интерьер выполнен в этом стиле. Вестибюль комплекса имеет шикарный декор, имеется и фонтан. Но, помимо классической архитектуры, можно отметить и высокую функциональность дома.





Театральная площадь сейчас носит название площади Свободы на ней расположены важнейшие достопримечательности Республики Татарстан: Конституционный суд РТ, Министерство культуры РТ, Государственный Большой концертный зал им. С. Сайдашева (одного из первых татарским композиторов), Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова, Казанская Ратуша (1845—1852, бывшее Дворянское собрание, Дом Офицеров, архитектор М. П. Коринфский, переделано архитектором И. П. Ефимовым), Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля (1956, архитекторы Н. А. Скворцов, И. Г. Гайнутдинов), Всемирный конгресс татар, Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), 5-е здание, Первый казанский шахматный клуб, Памятник Владимиру Ильичу Ленину с трибунами, Кабинет министров Республики Татарстан.





Правительство Республики Татарстан является исполнительным и распорядительным органом государственной власти с 1991 года. Формируется и ответственен перед президентом Республики Татарстан, руководство кабинетов министров осуществляет премьер-министр.

Далее смело выходите на улицу Лобачевского и вам встретится знаменитая Арка влюбленных. Здесь шептали признания в любви тысячи людей, эта арка скрывала сотни поцелуев от чужих глаз, построена она в 30-х годах XX века. Любопытный факт: создатель ее проекта до сих пор не установлен. Бытует мнение, что его придумал Лобачевский. Чертежи были обнаружены примерно 100 лет назад и по ним решили построить арку.

Завершив знакомство с сердцем Казани, лучше всего продолжить путь по одной из центральных артерий — улице Кремлевской. Здесь взору открываются другие ключевые достопримечательности города: Дом Ушковой или, как называли его в прошлом, «торт со взбитыми сливками». Дом был построен как свадебный подарок Алексея Ушкова — племянника крупного российского химического промышленника — жене Зинаиде, дочери директора бактериологического института Николая Высоцкого. Их брак продлился три года. Для следующей супруги Ушков построил точно такой же дом в Москве, а Зинаида после революции уехала из России, а дом сдавался под магазины и квартиры. Сейчас в здании находится национальная библиотека Республики Татарстан.





· Александровский пассаж — архитектурный памятник XIX века, вобравший в себя лучшие черты модерна и барокко.

· Чернояровский пассаж, который когда-то был частью Александровского, но стал обособленным ввиду утраты торговых зданий, некогда соединявших строения.

· Петропавловский собор — православный храм в стиле русского барокко, считающийся ярким образцом архитектуры петровской эпохи. Здесь ступала нога всех правителей имперской России, начиная с Екатерины II. Кроме того, здесь бывали Дюма, Пушкин, а Шаляпин когда-то даже пел в стенах собора.

· Национальный музей Республики Татарстан — представляет собой один из крупнейших культурно-исторических музеев в Поволжье, где собрано свыше 800 тысяч экспонатов, которые повествуют о культуре, истории, быте, традициях народов Татарстана.

На сегодня хватит, а завтра вы узнаете маршрут номер два, место, где обитали драконы, а также как в Татарстане соединили все религии разом и что обязательно нужно съесть в Казани.

Мы не прощаемся, а говорим: «Сау булыгыз!», что в переводе с татарского значит «До свидания!».

Александра Чистик