Стоит отметить, что этим же утром не менее жесткое ДТП случилось на трассе в поселке Смоляниново. Одна машина получила серьёзные повреждения и улетела в кювет. На месте работает наряд ДПС.

По словам местных жителей, на данном участке дороги аварии не редкость. Всему виной 0151 превышение допустимой скорости в населённом пункте.

Екатерина Брязгунова