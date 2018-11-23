Утром в понедельник, 10 декабря, на федеральной трассе Фокино — Большой Камень в Приморском крае произошло серьезное ДТП, сообщает DEITA.RU.
Как рассказали очевидцы, грузовик на полном ходу врезался в КамАЗ. Транспортное средство получило серьезные механические повреждения, кабину фактически вмяло.
На данный момент на месте аварии работают специальные службы, обстоятельства выясняются.
Информации о пострадавших не поступало.
Стоит отметить, что этим же утром не менее жесткое ДТП случилось на трассе в поселке Смоляниново. Одна машина получила серьёзные повреждения и улетела в кювет. На месте работает наряд ДПС.
По словам местных жителей, на данном участке дороги аварии не редкость. Всему виной 0151 превышение допустимой скорости в населённом пункте.
Екатерина Брязгунова