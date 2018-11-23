Один из самых эффективных членов российского правительства Сергей Лавров был назначен на должность министра иностранных дел в марте 2004 года. За 15 лет руководства внешнеполитическим ведомством Сергей Викторович запомнился жестким отстаиванием позиций страны, а также не всегда дипломатичной лексикой. По его мнению, хороший дипломат должен уметь вовремя пошутить. Лучшие цитаты Сергея Лаврова в обзоре DEITA.RU.

«Дебилы…»

У микрофонов есть свойство быть как выключенными, так и включенными. На одной из совместных пресс-конференций с министром иностранных дел Саудовской Аравии в 2015 году Сергей Лавров не заметил, что микрофон включен. И пробормотал: «Дебилы», добавив одно из крепких русских слов. Видеозапись с пресс-конференции мгновенно разлетелась по социальным сетям и СМИ, став информационным трендом дня. По одной из первых версий, Лаврову не понравился какой-то неприятный вопрос. Но если посмотреть видеоролик, то никаких вопросов в этот момент никто не задает. По другой версии, Лаврова разозлили фотокорреспонденты и операторы, бегающие напротив. Третья версия – российский министр иностранных дел задумался о чем-то своем.

Сам Сергей Лавров прокомментировал ситуацию спустя год. «Я потом смотрел, я там спокойно сижу. Ну, извините, не я один попадаю на ситуацию, когда думают, что микрофон выключен. Кэмерон, потом Обама тоже попадал», - сказал Лавров.

Танцы с мальчиками

Сильная сторона Сергея Лаврова – хлесткие ответы западным дипломатам. На ужине руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обронил замечание об отношениях с Россией: «Танго должны танцевать двое». Риторика американских руководителей за последние 40 лет особо не изменилась, ведь такие слова об отношениях с Советским Союзом произносил еще Рональд Рейган: «Для того, чтобы танцевать танго, нужны двое партнеров». Тиллерсон пошел еще чуть дальше, прямо указав, что с Лавровым лично он «танцевать» бы не хотел.

«Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать», - заявил в ответ Лавров, вызвав тщательно сдавливаемый смех телеоператоров. «Я слышал о том, что якобы такой разговор на встрече глав МИД НАТО 31 марта состоялся. Если Рекс Тиллерсон чувствует, что еще не со всеми может танцевать, то мы готовы помочь. Человек он очень опытный. Уверен, что научится быстро», - сказал Лавров.

Немного о кисках

Как дипломат с большим стажем работы, Сергей Лавров владеет четырьмя языками: русский язык, английский язык, французский и экзотический сингальский. Последний - это язык, на котором говорят жители государства Шри-Ланки. До 1972 года в европейских языках страна называлась Цейлон, и именно в этом государстве Сергей Лавров начинал свою карьеру дипломата, проработав там четыре года.

Воспользовался знанием английского языка руководитель российского МИДа во время интервью на канале CNN. «У России была своя «ситуация пусси райот». Что вы думаете о «ситуации пусси райот» Дональда Трампа?», — спросила ведущая.

«Английский не мой родной язык. Но, используя Вашу же терминологию, вокруг вашей предвыборной кампании столько «пуссей» со всех сторон, что я даже не хочу комментировать это», - ответил Лавров.

В английском языке pussy имеет несколько значений: его можно перевести и как название женских половых органов, и как «слабак», «тряпка», и как «киска».

Умение пить

После крымских и донбасских событий, в июне 2014 года произошло нападение радикалов на российское посольство в Киеве. Приехавший на место событий и.о. главы МИД Украины Андрей Дещица не только не принял мер, но и на радость толпе позволил себе нецензурные выражения в адрес российского руководства.

В ответ Сергей Лавров разразился короткой, но проникновенной речью. «Дещица для нас отрезанный ломоть. Глядя на него, вспоминается хорошее выражение: не умеешь петь - не пей», - сказал Лавров.

Язык тела

Во время брифингов со спикерами высокого уровня журналистов часто столь много, что им не хватает места даже для того, чтобы сунуть руку с диктофоном. На одном из пресс-подходов Сергея Лаврова и главы Госдепа Джона Керри находчивая американская журналистка проползла вперед и присела на колени, чтобы не мешать телевизионным операторам.

«Это неполиткорректно — общаться с мужчинами, стоя на коленках», пошутил Сергей Лавров.

Дмитрий Санников