Букмекеры оценили шанса Сергея Лазарева, который будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение 2019", сообщает DEITA.RU.

Напомним, в этом году международный песенный конкурс пройдет в мае в Тель-Авиве. И, как пишет "РГ", сейчас букмекеры отдают предпочтение именно Лазареву.

Отмечается, что в 2018 году они предсказывали победу израильтянки Нетты, которая, к слову, и победила. По мнению букмекеров, шансы Лазарева на победу - 12 %. Это связано с известность певца, личными качествами и подходящим форматом его творчества для данного конкурса.

На втором месте Швеция - 7 % вероятности успеха. Третье место пока делят несколько стран, среди которых Румыния и Австралия - их шансы на победу примерно 5 %. Отметим, еще не все страны назвали имена конкурсантов.

Ирина Петрова