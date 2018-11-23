Во одной из школ Владивостока ребенок умер во время урока, сообщает DEITA.RU.

Трагедия произошла в школе №12. По информации источника newsbox24.tv, это случилось еще 8 февраля. Шестикласснику внезапно стало плохо во время занятия. Как комментируют очевидцы, он потерял сознание и буквально "сполз под парту".

Медработника в школе не оказалось. Помощи попросили у поликлиники, которая расположена неподалеку. Через 10 минут в школу прибыла врач, которая пыталась помочь мальчику до прибытия "Скорой".

Отмечается, что сначала в диспетчерской заявили, что нет свободных бригад. Через полчаса прибыла обычная линейная бригада, а реанимационная бригада была на месте лишь через полтора часа. Врачи констатировали смерть ребенка.

По факту происшествия проводится проверка.

Ирина Петрова