В Приморье существует наценка в 300% на продукты для школьного питания, сообщает DEITA.RU.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко во вторник, 19 февраля, проверил организацию питания школьников в школе №17 Владивостока. Глава региона остался недоволен ценами.

"Вы должны рассчитать стоимость продуктов и готовых блюд, чтобы не допускать наценки в 300% от аутсорсинговых компаний», – обратился он к городским чиновникам.



Отметим, что ранее из школы убрали автомат со снеками. Аналогичная работа будет проведена и в других учреждениях образования края.

Михаил Грач