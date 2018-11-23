Учащихся российских школ и колледжей могут начать обучать основам вождения, сообщает DEITA.RU.

Конгресс автошкол России направил в ГИБДД итоговую резолюцию, в которой содержится рекомендация по введению обучения основам вождения в школах и колледжах.

Как считают представители российских автошкол, воспитывать ответственное отношение к поведению на дороге необходимо с раннего возраста. Проводить соответствующие уроки с учащимися школ и колледжей могли бы специалисты автошкол. После этого им будут выдавать сертификаты о владении соответствующими навыками.

Накануне в России были внесены поправки в порядок сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Согласно документу, второй этап экзамена по вождению, а именно: демонстрация навыков управления на автодроме, будет ликвидирован. То есть после того, как кандидат в автомобилисты сдаст первую часть экзамена — теорию по электронным билетам, он сразу отправится вместе с инструктором и сотрудником ГИБДД в город, где покажет своем мастерство в управлении автомобилем.

Дмитрий Санников