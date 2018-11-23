В России рекордный спрос на икру бывает два раза в год: во время зимних праздников и на Масленицу. Перед блинно-икорной неделей в Госдуме обсудили качество одного из главных российских гастрономических брендов,сообщает DEITA.RU.

Честный разговор принес немало открытий. Оказалось, что треть российской черной икры… сделана в Китае. А в красную — хронически не докладывают соли, от того она и портится быстрее, чем заявлено на этикетке.

Как пишет РИА ФАН, пока все праздновали Новый год, Роспотребнадзор проверял торговые точки с икрой. С 24 декабря 2018 года по 10 января 2019 года специалисты проинспектировали 2,5 тысячи прилавков с заветными рыбными деликатесами. И оказалось, что около 20% всей предлагаемой к продаже икры — подделка.

Чаще всего подделывают не относительно доступную красную икру, а дорогую черную. Об этом заявил на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в области аквакультуры в Госдуме заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.



«Подменять красную икру особого резона нет, — пояснил представитель ведомства. — Иногда подменяют виды, ну и некоторое количество браконьерской икры попадает на прилавок».



В целом, 2018 год для рыбных хозяйств стал золотым. Если раньше емкость рынка красной икры оценивали в 14—18 тысяч тонн, то в прошлом году российские рыбные хозяйства легально произвели в два раза больше: 25—30 тысяч тонн. К сожалению, это не привело к снижению цен. А в долгосрочной перспективе и вовсе создает угрозу качеству предлагаемого нам продукта.



Таисия Масина