Минтранс предложил увеличить штрафы за парковку на обочинах, сообщает DEITA.RU.

Ведомство опубликовало для обсуждения соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, если поправки будут приняты, то это станет уже вторым повышением штрафов за остановку на обочине за последние десять лет. Напомним, в 2013 году размера штрафа был поднят до 1000 рублей.

Как говорится в пояснительной записке, в 2014 году число ДТП уменьшилось на 25 %. Однако в последнее время количество ДТП начало расти. Так, например, лишь на дорогах, которые находятся в управлении Автодора, в 2018 году погибло 58 человек в результате наезда на стоящие транспортные средства (за аналогичный период 2017 - 39 человек).

Ирина Петрова