Участники шведской экспедиции представили свою версию гибели группы Дятлова в 1959 году, сообщает DEITA.RU по материалам Aftonbladet.

Главной причиной трагедии шведская экспедиция назвала погодные условия, в том числе сильную бурю.

По мнению шведов, многие загадки в деле о гибели группы Дятлова можно довольно просто объяснить. В частности, тела туристов были найдены спустя два с половиной месяца, так что их грудные клетки могли быть раздроблены уже после смерти под давлением снега. Ученые также напомнили, что тело женщины "без глаз и языка", о котором говорится в деле, лежало лицом в ручье и могло подвергнуться более сильному разложению.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Количество выдвинутых версий гибели туристов превысило сотню — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

Дмитрий Санников