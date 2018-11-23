Морозы в Приморье начнут ослабевать в середине предстоящей недели, об этом DEITA.RU сообщили в «Примгидромете».

В начале следующей недели Приморский край останется в гребне континентального антициклона. Синоптическая ситуация будет стабильной.

Над Приморьем образуется самостоятельное ядро. В крае маловетреная, морозная и без осадков погода. Ночью усилится выхолаживание: до минус 27 градусов, в горных районах до минус 35, на побережье 12–18 ниже нуля. Днем увеличится прогрев и максимальные температуры станут повышаться: минус 5–12 градусов, на севере до минус 18.

В середине недели атмосферное давление над краем будет падать, ядро антициклона разрушится. Морозы начнут ослабевать.

Во Владивостоке в начале новой недели погода ожидается солнечной и морозной. Осадки исключены. Ночью — до минус 15, днем — 6–9 градусов со знаком минус. В середине недели немного потеплеет.

Екатерина Брязгунова