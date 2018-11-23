11 февраля погоду Приморья будет определять поле повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков (вероятность 20%). Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -8...-18°C, сообщили DEITA.RU приморские синоптики.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7°C, в утренние часы -11...-13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C, в утренние часы -21...-23°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -5...-7°C, в утренние часы -14...-16°C.



Михаил Грач