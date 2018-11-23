По данным Примгидромета, в Приморье последние выходные зимы будут теплыми, сообщает DEITA.RU.

Как говорят синоптики, в эти выходные дни погода в Приморском крае будет замечательной. Так, в ночь на субботу гребень антициклона немного понизит температуру воздуха, −12…−24 °C, на побережье −2…−9 °C. Праздничный субботний день, 23 февраля, обещает быть солнечным и тёплым. Максимальная температура воздуха составит 0…+7 °C, лишь на севере края могут отмечаться слабо отрицательные температуры.

В воскресенье, 24 февраля, край окажется в тёплом секторе циклона, который будет смещаться с Амурской области на Хабаровский край. На большей части Приморья солнечная погода сохранится, лишь на севере возможны несущественные осадки. Минимальная температура повысится, максимальная станет высокой, +1…+10 °C.

Во Владивостоке в ночь на субботу температура воздуха составит −2…−5 °C, днём +1…+4 °C. В воскресенье температурный фон как в ночное, так и в дневное время повысится на 2–4 градуса.

Ирина Петрова