На предстоящей неделе, с 11 по 17 февраля, в Приморье начнется потепление, об этом DEITA.RU сообщили приморские синоптики.

В начале недели значительных изменений погоды в Приморье не ожидается. Погоду по-прежнему будет определять восточная периферия континентального антициклона, однако его ядро начнёт постепенно перемещаться на юг. В связи с чем потепление, начавшееся в Приморье в выходные дни, продолжится.

Ночью из-за отсутствия облаков воздух будет выхолаживаться до 19–35 градусов ниже нуля, на побережье 10–17 градусов. Дневной прогрев увеличится, максимальная температура повысится до 3–10 градусов мороза, на севере до минус 16. Существенных осадков не предполагается.

Во Владивостоке минимальная температура воздуха составит 12–16 градусов со знаком минус, максимальная 5–8 градусов. Осадки исключены.

Ранее прошла информация о том, что уже в конце предстоящей неделе в дальневосточной столице ожидается плюсовая температура. В воскресенье, 24 февраля, как на праздничные выходные, природа сделает подарок — плюс 7 и солнечно.



Екатерина Брязгунова